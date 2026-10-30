پیرحسین کولیوند در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل عملیات زمستانی اظهار کرد: برای مواجهه با مخاطرات و سناریوهای مختلف زمستانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تلاش شده است ظرفیت‌های موجود برای امدادرسانی به‌کار گرفته شود.

وی افزود: سازمان امدادونجات، جوانان، داوطلبان و خیرین در کنار مجموعه بهداشت و درمان، برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها و توسعه خدمات امدادی همکاری می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر حوادث احتمالی ادامه داد: امدادرسانی جاده‌ای و کمک به مناطقی که ممکن است بر اثر شرایط جوی دچار حادثه شوند، از محورهای اصلی برنامه‌های زمستانی است.