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۸ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۲

آمادگی کامل هلال‌احمر برای عملیات امدادرسانی زمستانی

آمادگی کامل هلال‌احمر برای عملیات امدادرسانی زمستانی

رئیس جمعیت هلال‌احمر از آماده‌باش نیروهای امدادی، جوانان، داوطلبان و خیرین برای مواجهه با مخاطرات زمستانی خبر داد.

پیرحسین کولیوند در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل عملیات زمستانی اظهار کرد: برای مواجهه با مخاطرات و سناریوهای مختلف زمستانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تلاش شده است ظرفیت‌های موجود برای امدادرسانی به‌کار گرفته شود.

وی افزود: سازمان امدادونجات، جوانان، داوطلبان و خیرین در کنار مجموعه بهداشت و درمان، برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها و توسعه خدمات امدادی همکاری می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر حوادث احتمالی ادامه داد: امدادرسانی جاده‌ای و کمک به مناطقی که ممکن است بر اثر شرایط جوی دچار حادثه شوند، از محورهای اصلی برنامه‌های زمستانی است.

کد مطلب 6980522
محدثه رمضانعلی

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