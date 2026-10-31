به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازارهای جهانی انرژی، آخرین نرخ حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی اعلام شد که بر این اساس، نفت خام WTI با قیمت ۱۰۴.۱ دلار با افزایش ۲.۱۲ دلاری معادل ۲.۰۸ درصد، نفت خام برنت با قیمت ۱۱۳.۴ دلار با رشد ۲.۶۳ دلاری معادل ۲.۳۷ درصد، و نفت موربان با ۱۵ دقیقه تأخیر با نرخ ۱۱۴.۸ دلار با افزایش ۲.۰۸ دلاری معادل ۱.۸۵ درصد معامله شدند.

همچنین قیمت گاز طبیعی ۲.۸۹۸ دلار با کاهش ۰.۰۵۴ دلاری معادل ۱.۸۳ درصد، بنزین ۳.۱۵۶ دلار با افزایش ۰.۰۶۸ دلاری معادل ۲.۲۱ درصد و نفت کوره (Heating Oil) با نرخ ۴.۷۹۰ دلار با رشد ۰.۰۵۴ دلاری معادل ۱.۱۵ درصد ثبت گردید. در همین حال، WTI میدلند با قیمت ۱۰۴.۸ دلار با افزایش ۲.۲۶ دلاری معادل ۲.۲۰۰ درصد، سبد نفتی اوپک (Opec Basket) با نرخ ۱۱۲.۹ دلار بدون تغییر و سبد نفتی هند (Indian Basket) نیز با قیمت ۱۱۴.۶ دلار بدون تغییر قیمت در بازار جهانی دادوستد شدند.