افتتاح بزرگراه شهید موسوی با ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بزرگراه شهید سپهبد موسوی (دوگاز) در شبکه ارتباطی غرب پایتخت اظهار کرد: این پروژه با هدف تکمیل رینگ بزرگراهی غرب تهران و ارتباط میان بزرگراه‌های شهید خرازی ، شهید همدانی ، آزادراه شهید فهمیده و بزرگراه شهید لشگری و کاهش بار ترافیکی غرب تهران و تکمیل شبکه معابر و دسترسی های محلی اجرا شده است.

وی افزود: نبود دسترسی مستقیم و استاندارد میان برخی محورهای بزرگراهی، موجب افزایش طول سفر، انتقال ترافیک به خیابان‌های محلی و اتلاف وقت شهروندان و افزایش مصرف سوخت می‌شود. احداث این بزرگراه مهم و تکمیل دسترسی های محلی مختلف آن می‌تواند به بهبود ترافیک شهر تهران و به ویژه تسهیل تردد در محدوده مناطق ۲۱ و ۲۲ کمک شایانی نماید.

مظفر با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از مردادماه سال ۱۴۰۳ در قالب برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای آغاز شد، گفت: گام‌های اول و سوم پس از تکمیل عملیات اجرایی اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و اجرای گام دوم برای تکمیل بزرگراه در برنامه قرار دارد.

احداث ١۴ کیلومتر دسترسی‌های میان چهار محور بزرگراهی و محلات همجوار

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران درباره اقدامات انجام‌شده در گام اول پروژه توضیح داد: در این مرحله، محور اصلی بزرگراه در محدوده حدفاصل بزرگراه کرمان‌خودرو _ لشگری تا آزادراه شهید فهمیده به طول تقریبی یک کیلومتر احداث و تکمیل شد. همچنین مسیرهای دسترسی به آزادراه، بخش‌هایی از باندهای تندرو و کندرو جنوبی آن و اتصال‌های موردنیاز در محدوده خیابان داروپخش به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در گام سوم این پروژه نیز محور اصلی بزرگراه شهید موسوی در حدفاصل بزرگراه‌های شهید همدانی و شهید خرازی به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر احداث شد و مسیرهای ارتباطی میان این محورها توسعه یافت.

مظفر افزود بیش از مسافت محور اصلی بزرگراه ، ما شاهد آن هستیم که ایجاد ١۴ کیلومتر دسترسی های محلی ، لاین های کندرو ، اجرای ١١ پل و ۴ تقاطع غیرهمسطح از آیتم های مهم اجرایی پروژه بوده است.

آزادسازی بیش از ۷۴ هزار مترمربع اراضی معارض

مظفر، رفع معارضات ملکی و تأسیساتی را از چالش‌های مهم اجرای این پروژه دانست و گفت: در جریان عملیات اجرایی، بیش از ۷۴ هزار مترمربع از اراضی معارض تعیین تکلیف و آزادسازی شد تا امکان اجرای مسیرها و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به موانع تأسیساتی پروژه تصریح کرد: جابه‌جایی و اصلاح بخشی از شبکه برق، آب و سایر زیرساخت‌های خدماتی نیز برای رفع موانع اجرایی و آماده‌سازی مسیر انجام شده است. وی احیای ۱۲.۵ هکتار از بستر فضای سبز را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه برشمرد.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره مرحله باقی‌مانده پروژه گفت: گام دوم بزرگراه شهید موسوی به طول یک‌هزار و ۸۵۰ متر، در محدوده حدفاصل آزادراه شهید فهمیده تا بزرگراه شهید همدانی قرار دارد و تکمیل آن ، پیوستگی مسیر ارتباطی این بزرگراه را ایجاد خواهد نمود که انتظار داریم ظرف ۶ ماه تکمیل گردد.

مظفر در پایان تأکید کرد: ارزیابی پروژه‌های عمرانی نباید صرفاً بر اساس اعتبار هزینه‌شده انجام شود؛ کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان مولفه های اصلی است که می بایست در سنجش نتایج این طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.