کشف بیش از ۴۳ میلیارد دارو قاچاق در مرز تایباد

سردار مجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی، مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند مقادیر قابل توجهی دارو قاچاق را کشف نمایند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷شهریور، حین کنترل و بازرسی از خودروهای ترانزیتی و مسافرین در لاین خروج از کشور به یک دستگاه تریلی مشکوک که در بازرسی از خودرو موفق شدند، تعداد ۵۱۰ عدد ویال های تزریقی داروی Albumin Human را از داخل جعبه قسمت کابین خودرو کشف نمایند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در عملیاتی دیگر موفق شدند از ۲ دستگاه خودروی دیگر ۱۱۰ قلم داروی قاچاق که در قسمت کابین جاساز شده بود را کشف نمایند.

شجاع افزود: کارشناسان ارزش ریالی این حجم از دارو قاچاق را ۴۳ میلیاردو ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، که داروهای مکشوفه و ۳ قاچاقچی دستگیر شده را جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه کارکنان مرزبانی به شمار می آید و این مهم در تحقق مسیر جهش تولید بسیار کارگشا است.