عنوان شجاع برازنده مادر شهید صیاد شیرازی است

علیرضا رشیدیان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر مادر شهید صیاد شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیر سپهبد صیاد شیرازی در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی چه در صحنه مبارزه با ضد انقلاب و چه در هشت سال جنگ تحمیلی درخشید.

وی ادامه داد: شهید صیاد شیرازی پس از جنگ تحمیلی به‌عنوان فردی که امین و مورد اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی بود توانست به بهترین نحو، نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران را بازسازی کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در چند سالی که به دیدار مادر بزگوار این شهید صیاد شیرازی می‌رفتم، متوجه شدم که شجاعت امیر سپهبد صیاد شیرازی از مادرش به وی به ارث رسیده است و عنوان شجاع برای مادر این شهید برازنده است.

رشیدیان افزود: شهید صیاد شیرازی کسی بود که در دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع از ایران سنگ تمام گذاشت.

وی با اشاره به اینکه نقش مادران در تربیت فرزندان بسیار پررنگ است، گفت: شجاعت شهدا در میدان‌ها نبرد گواه تربیت دلسوزانه و دینی مادران است که توانسته‌اند چنین فرزندان رشید و شجاع را تربیت کنند و تحویل انقلاب دهند.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: والدین شهدا مخصوصا مادر شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی بر گردن مردم و ملت ایران حق دارند.