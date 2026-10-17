دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به بغداد سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت فلسطین و تداوم نسل‌کشی فلسطینیان گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه با اشاره به موضوع اجلاس، «گفتگو و همبستگی»، بر ضرورت اهتمام کشورهای اسلامی نسبت به مساله فلسطین و اتخاذ تدابیر عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تاکید کرد.

طرفین همچنین با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای اسلامی، درباره ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام از جمله اسلام‌هراسی رایزنی کردند.

در این دیدار آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نیز بررسی شد و وزیر امور خارجه کشورمان همتای ترکیه‌ای را در جریان روندهای جاری قرار داد.