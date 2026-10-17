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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

وزیر امور خارجه کشورمان با نخست‌وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به بغداد با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 6980996

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