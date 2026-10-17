https://mehrnews.com/x3dmyk ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6980996 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق وزیر امور خارجه کشورمان با نخستوزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به بغداد با علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. کد مطلب 6980996 کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: فلسطین مهمترین مساله جهان اسلام و بشریت است دیدار عراقچی و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه برچسبها علی فالح الزیدی عراق سید عباس عراقچی
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