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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

کشف خودروی ۵۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

کشف خودروی ۵۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف یک دستگاه خودروی سواری خارجی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری پلیس گمرک با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری رنجرور قاچاق را شناسایی و با رعایت احتیاط نسبت به متوقف کردن خودروی مورد نظر اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: پس از توقیف خودرو و بررسی مدارک و مستندات موجود، مشخص شد خودرو فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

سردار تاجره با بیان اینکه ارزش خودروی توقیفی بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده با تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6980663

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