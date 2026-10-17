کشف خودروی ۵۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری پلیس گمرک با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری رنجرور قاچاق را شناسایی و با رعایت احتیاط نسبت به متوقف کردن خودروی مورد نظر اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: پس از توقیف خودرو و بررسی مدارک و مستندات موجود، مشخص شد خودرو فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

سردار تاجره با بیان اینکه ارزش خودروی توقیفی بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده با تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.