به گزارش خبرنگار مهر، محمود یوسفی، شامگاه شنبه، در بازدید از یک کارخانه تولید آرد، از پایش مستمر ذخایر و کیفیت آرد استان تهران خبر داد و بر ضرورت کنترل کیفیت گندم‌های ورودی تأکید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اشاره به حجم بالای مصرف آرد و نان در استان اظهار کرد که آزمایش‌های تخصصی برای سنجش میزان گلوتن و پروتئین گندم‌های ورودی انجام می‌شود تا از ورود آرد نامرغوب به چرخه پخت جلوگیری شود.

یوسفی همکاری با واحدهای تولیدی توانمند و نظارت بر فرمولاسیون اختلاط گندم را از عوامل مؤثر در تولید آرد استاندارد دانست و بر نقش این اقدامات در ارتقای کیفیت و ماندگاری نان تأکید کرد.

وی در پایان، ثبات در تأمین و کیفیت آرد را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران برشمرد.