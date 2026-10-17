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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

کیفیت نان تهران از آزمایش گندم‌های ورودی آغاز می‌شود

کیفیت نان تهران از آزمایش گندم‌های ورودی آغاز می‌شود

دماوند- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اشاره به پایش مستمر ذخایر آرد، انجام آزمایش‌های تخصصی گندم را راهکاری برای جلوگیری از ورود آرد نامرغوب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یوسفی، شامگاه شنبه، در بازدید از یک کارخانه تولید آرد، از پایش مستمر ذخایر و کیفیت آرد استان تهران خبر داد و بر ضرورت کنترل کیفیت گندم‌های ورودی تأکید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اشاره به حجم بالای مصرف آرد و نان در استان اظهار کرد که آزمایش‌های تخصصی برای سنجش میزان گلوتن و پروتئین گندم‌های ورودی انجام می‌شود تا از ورود آرد نامرغوب به چرخه پخت جلوگیری شود.

یوسفی همکاری با واحدهای تولیدی توانمند و نظارت بر فرمولاسیون اختلاط گندم را از عوامل مؤثر در تولید آرد استاندارد دانست و بر نقش این اقدامات در ارتقای کیفیت و ماندگاری نان تأکید کرد.

وی در پایان، ثبات در تأمین و کیفیت آرد را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران برشمرد.

کد مطلب 6980798

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