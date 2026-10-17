به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، آمار مصرف آب تهران در تابستان ۱۴۰۵ از کاهش پیک لحظه‌ای و بیشترین مصرف روزانه آب در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ به‌طوری که حداکثر پیک لحظه‌ای مصرف در تیرماه حدود ۲۰ درصد و بیشترین مصرف روزانه در مردادماه ۱۴.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب استان تهران، حداکثر پیک لحظه‌ای مصرف آب در تیرماه از ۵۷ هزار لیتر بر ثانیه در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه در سال ۱۴۰۵ رسید. بیشترین مصرف روزانه آب در مردادماه نیز از حدود ۴.۰۷ میلیون مترمکعب به ۳.۴۸ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

این روند در شهریورماه هم ادامه داشت؛ به‌طوری که بیشترین مصرف روزانه آب تهران از حدود ۳.۹۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به ۳.۴۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۵ رسید. حداکثر پیک لحظه‌ای مصرف در این ماه نیز از ۵۴ هزار و ۱۸۹ لیتر بر ثانیه به ۴۶ هزار و ۴۶۷ لیتر بر ثانیه کاهش یافت.

بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، نیز از کاهش سرانه مصرف روزانه آب در تهران از حدود ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸۰ لیتر در اواخر تابستان ۱۴۰۵ خبر داد. به گفته وی، این میزان کاهش به معنای افت حدود ۷۰ لیتری مصرف روزانه به ازای هر نفر است.

با وجود کاهش مصرف، وضعیت بارندگی همچنان از تداوم محدودیت منابع آبی حکایت دارد. بر اساس آمار ثبت‌شده تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، بارندگی در حوزه عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان تهران به ۱۷۶.۵ میلی‌متر رسیده است؛ این رقم در مقایسه با ۱۵۹.۱ میلی‌متر در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ افزایش یافته، اما همچنان ۳۶.۸ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۷۹.۲ میلی‌متری است.

بخشی با اشاره به اجرای پویش «تهرانی‌ها متشکریم» گفت این پویش با هدف قدردانی از مشترکانی اجرا می‌شود که با اصلاح الگوی مصرف در مدیریت شرایط آبی تهران مشارکت کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت ادامه مدیریت مصرف پس از پایان فصل گرما افزود کاهش مصرف نباید به تابستان محدود بماند و در شرایط تداوم خشکسالی، پرهیز از مصرف غیرضروری آب همچنان اهمیت دارد.

به گفته سخنگوی آبفای استان تهران، استفاده از آب به‌اندازه نیاز، بستن شیر آب هنگام شست‌وشو، رفع نشتی‌های خانگی، جلوگیری از هدررفت آب کولرهای آبی در زمان‌های غیرضروری و استفاده بهینه از وسایل پرمصرف از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند.

پویش «تهرانی‌ها متشکریم» با هدف تشویق مشترکان به اصلاح الگوی مصرف اجرا می‌شود؛ با این حال، آمار بارندگی نشان می‌دهد کاهش مصرف به‌تنهایی به معنای رفع محدودیت منابع آبی تهران نیست و مدیریت مصرف همچنان ضرورت دارد.