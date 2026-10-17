گل زدن در دقایق پایانی را «فولاد تایم» گذاشتم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه امروز شنبه در نشست خبری پیش از بازی با نساجی مازندران اظهار کرد: مجدداً از بازیکنانم تشکر می‌کنم که در یک دیدار سخت مقابل ملوان توانستیم نتیجه باخته را در نهایت با برد عوض کنیم و دست پر از زمین خارج شویم.

وی افزود: بازیکنانم حس تسلیم‌ناپذیری دارند و با اراده فولادی مانند جنگجو می‌جنگند و به خود می‌بالم که چنین تیمی دارم که تا لحظات پایانی برای هواداران مبارزه می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه تصریح کرد: نساجی تیمی پرهوادار است و برای تنبیه نشدن باید از دقیقه یک تا پایان با تمرکز کامل بجنگیم تا ایده‌های تاکتیکی خود را پیاده کنیم.

وی ادامه داد: لیگ برتر مانند دو ماراتن است و باید متواضع باشیم و به بردهای گذشته فکر نکنیم تا با پشتکار به هدف نهایی برسیم.

مطهری در خصوص وضعیت داوری بیان کرد: هیچ‌گاه پیش‌داوری نمی‌کنیم و با ورود کمک‌داور ویدیویی اشتباهات بسیار کمتر شده است و امیدواریم عدالت در زمین برقرار شود.

وی درباره وضعیت زمین چمن ورزشگاه اختصاصی فولاد یادآور شد: تعویض کامل چمن پروژه‌ای زمان‌بر است که ۶ تا هفت ماه طول می‌کشد و میزبانی را از ما می‌گیرد، بنابراین فعلاً تعویض کامل چمن منتفی است و مدیریت در پی بهسازی آن است.