به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۲۲ و ۴۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در حوالی بندر خمیر به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۰۸ درجه عرض شمالی و ۵۵.۷۲ درجه طول شرقی ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، کانون زمینلرزه در فاصله ۱۹ کیلومتری بندر خمیر ۲۱ کیلومتری لافت و ۳۷ کیلومتری درگهان قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون این زمینلرزه تا بندرعباس مرکز استان هرمزگان ۵۶ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
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