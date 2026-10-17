به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲ و ۴۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در حوالی بندر خمیر به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۰۸ درجه عرض شمالی و ۵۵.۷۲ درجه طول شرقی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۱۹ کیلومتری بندر خمیر ۲۱ کیلومتری لافت و ۳۷ کیلومتری درگهان قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا بندرعباس مرکز استان هرمزگان ۵۶ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.