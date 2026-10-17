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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

زمین‌لرزه ۳ ریشتری حوالی بندر خمیر را لرزاند

زمین‌لرزه ۳ ریشتری حوالی بندر خمیر را لرزاند

بندر خمیر - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر شامگاه شنبه، حوالی بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲ و ۴۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در حوالی بندر خمیر به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۰۸ درجه عرض شمالی و ۵۵.۷۲ درجه طول شرقی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۱۹ کیلومتری بندر خمیر ۲۱ کیلومتری لافت و ۳۷ کیلومتری درگهان قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا بندرعباس مرکز استان هرمزگان ۵۶ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6980944

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