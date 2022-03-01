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۱۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

وضعیت جوی‌ و دریایی هرمزگان در دو روز آینده ناپایدار است

وضعیت جوی‌ و دریایی هرمزگان در دو روز آینده ناپایدار است

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از ناپایداری وضعیت جوی و دریایی استان در ۴۸ ساعت آینده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار داشت: براساس خروجی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی شاهد ناپایداری وضعیت جوی و دریایی استان در روزهای پیش رو خواهیم بود که طبق پیش‌بینی‌ها موجب اختلال در فعالیت‌های دریایی، احتمال غرق شدن شناورهای سبک و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و تورهای صیادی می‌شود.

وی ادامه داد: براساس هشدار سازمان هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید با سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت (۲۶ نات) و افزایش ارتفاع موج تا ۱۸۰ سانتیمتر (۶پ ا) از جمله آثار فعالیت این سامانه در ۴۸ ساعت آینده است.

حسن زاده خاطر نشان کرد: رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق و افزایش سرعت باد با احتمال گرد و خاک از جمله پیش‌بینی‌های هواشناسی استان در پی ورود این سامانه جوی است و احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و کاهش موقتی دید افقی از دیگر وضعیت مخاطره آمیز این سامانه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ابراز داشت: این سامانه همچنین مناطق شرقی و ارتفاعات استان و نقاطی از تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اجتناب فعالیت شناورهای سبک و ورزش‌های تفریحی آبی در بنادر غربی هرمزگان، گفت: در تردد شناورهای مسافربری در بنادر غربی استان و کشتی‌های تجاری به سمت بنادر بوشهر و خوزستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی در مناطق شرقی استان، به ویژه منطقه بشاگرد باید احتیاط لازم صورت گیرد.

کد مطلب 5436376

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