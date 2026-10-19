بازسازی ۱۸ سالن ورزشی آسیب دیده لرستان در جنگ رمضان

فرهاد دیناروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لرستان از لحاظ زیرساخت‌های ورزشی وضعیت مناسبی داریم.

وی با اشاره به بهره‌برداری از چهار پروژه ورزشی در لرستان طی هفته تربیت‌بدنی، عنوان کرد: یک چمن مصنوعی در شهرستان بروجرد، چمن مصنوعی پادگان مهندسی بروجرد، چمن اصلی شهرستان کوهدشت و یک استخر در شهرستان خرم‌آباد از جمله این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه تمامی اماکن ورزشی متعلق به این اداره کل در روز ۲۸ مهرماه با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار عموم مردم قرار خواهند گرفت، افزود: برپایی ایستگاه پایش سلامت به‌صورت رایگان در مرکز استان و همه شهرستان‌ها با محوریت هیئت پزشکی ورزشی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

دیناروند، گفت: اجرای پویش سراسری «چرا ورزش» از دیگر برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی در استان است.

وی در ادامه با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی رمضان ۲۱ سالن ورزشی لرستان آسیب دید، عنوان کرد: با حمایت‌های مدیریت ارشد استان و وزیر ورزش و جوانان، ۱۸ مورد از آنها بازسازی شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، بیان داشت: سه سالن مانده که در کمترین زمان ممکن بازسازی خواهند شد.