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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۷

میدان‌داری شبانه مردم گرگان در ادامه تجمعات مردمی

میدان‌داری شبانه مردم گرگان در ادامه تجمعات مردمی

گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه، با حضور در میدان، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی و همراهی مردمی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6981001

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