سرهنگ منشوری: زندگی شهدا را با زبان نسل جدید روایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ احمدرضا منشوری صبح یکشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت مقام زن، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: از نهم آذر، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تا سیزدهم آذر، سالروز ولادت شهیده نبوی‌ نیا، برنامه‌هایی برای گرامیداشت مقام زن و معرفی این شهیده در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به شناخت مخاطب در طراحی برنامه‌های فرهنگی افزود: اگر زنان خودشان برای معرفی ظرفیت‌ها و مسائل شان اقدام نکنند، دیگران به جای آن‌ها تصمیم می‌گیرند. برای برنامه‌ریزی مؤثر باید جامعه‌شناسی، مخاطب شناسی، علم ارتباطات و مردم‌شناسی را شناخت و بر اساس آن‌ها تصمیم گرفت که چه محتوایی و با چه زبانی به مخاطب ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت فضای رسانه‌ای و شیوه‌های تبلیغاتی گفت: رسانه و ابزارهای ارتباطی می‌توانند دروازه‌ای برای انتقال پیام باشند، اما همین فضاها ممکن است زمینه ورود روایت‌ها و جریان‌های نادرست را نیز فراهم کنند؛ بنابراین باید با شناخت دقیق شرایط و مخاطبان، برای تولید و انتشار محتوا برنامه‌ریزی کرد.

سرهنگ منشوری به ضرورت تناسب محتوای برنامه‌ها با گروه سنی مخاطبان اشاره کرد و گفت: اگر برای کودکان درباره شهدا برنامه تولید می‌کنیم، باید به شیوه روایت توجه داشته باشیم. نمی‌توان همه جزئیات سخت و تلخ یک حادثه را برای کودک بازگو کرد و انتظار داشت این کار حتماً برای او روحیه بخش باشد. روایت زندگی شهدا باید متناسب با سن و درک مخاطب ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه خود از مطالعه کتاب‌های شهید دستغیب در دوران جبهه افزود: آن کتاب‌ها چنان حال و هوایی در برخی رزمندگان ایجاد می‌کرد که تمام فکرشان معطوف به شهادت می‌شد و از فضای جنگ و مسئولیت‌های آن فاصله می‌گرفتند. به همین دلیل، در همان شرایط دستور داده شد کتاب‌ها جمع‌آوری شوند چرا که زمان و موقعیت استفاده از آن محتوا مناسب نبود. هر محتوای ارزشمندی نیز باید در زمان و جای مناسب خود ارائه شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت شهیده نبوی‌نیا اظهار کرد: خاطرات خانواده، دوستان و همکاران او می‌تواند به شناخت بهتر این شهیده کمک کند. اگر هرکدام از نزدیکانش بخشی از ویژگی‌ها و رفتارهای او را بیان کنند و این روایت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان تصویری روشن‌تر از شخصیت و خصوصیات شاخص او به مخاطب ارائه کرد.

وی ادامه داد: در این روایت‌ها باید به ویژگی‌های مختلف زندگی او، از جمله نقش خانوادگی و حرفه‌ای‌اش، توجه شود. معرفی او به‌عنوان همسر نمونه یا پرستار نمونه، در کنار معرفی او به‌عنوان شهیده‌ای شاخص، می‌تواند ابعاد گوناگون شخصیتش را برای جامعه روشن کند.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه در بازگویی واقعه باید از تمرکز صرف بر گریه و اندوه پرهیز شود، گفت: باید پرسید چرا این بانوی شهیده ایستادگی کرد و از چه ویژگی‌هایی برخوردار بود. لازم است شجاعت و مقاومت او دیده شود و روایت زندگی‌اش به‌گونه‌ای باشد که این ویژگی‌ها برای مخاطب قابل فهم و الهام‌بخش شود.

وی با اشاره به تجربه روزهای جنگ و هشدارهای مربوط به حملات گفت: گاهی هشدارها جدی گرفته نمی‌شد و افراد با خود می‌گفتند شاید اینجا هدف قرار نگیرد یا اتفاقی نیفتد؛ اما وقتی هشدارها دیرتر به دست افراد می‌رسید، خطر نزدیک شده بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان به ضرورت پاسخ‌گویی به برداشت‌هایی نادرست در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: گاهی دانش‌آموزان درباره حوادث یا آسیب‌دیدن مراکز مختلف، روایت‌هایی را تکرار می‌کنند که نیازمند پاسخ‌گویی دقیق است.

وی افزود: دشمن از ابزارهای رسانه‌ای برای انتشار روایت‌های خود استفاده می‌کند و اگر محتوای مستند و روشنگرانه تولید نشود، ممکن است این روایت‌ها در ذهن جوانان اثر بگذارد.

سرهنگ منشوری با تأکید بر اهمیت خدمت به شهدا و خانواده‌های آنان اظهار کرد: باید با نیت خالص و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تلاش کرد. استفاده از قالب‌هایی مانند مصاحبه و انیمیشن نیز می‌تواند به انتقال بهتر پیام، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، کمک کند.