پیگیری رفع مشکل رجیستری تلفن همراه

حمیدرضا رستگار عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران در گقتگو با خبرنگار مهر درباره توقف رجیستری برخی گوشی‌های تلفن همراه گفت: دستورالعملی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق وجود داشت که براساس آن، برخی گوشی‌ها با وجود اینکه وارد شده بودند، به دلیل تفاوت در روند ثبت و مسائل مربوط به واردات، اجازه رجیستر شدن نداشتند.

وی افزود: در جلسه‌ای که داشتیم، تمام تلاش بر این بود که تا حد امکان، گوشی‌هایی را که مردم خریداری کرده‌اند و در اختیار دارند، در صورتی که مانع خاصی نداشته باشند، رجیستر کنیم تا این گوشی‌ها قابل استفاده شوند.

رستگار ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم و با توجه به جلساتی که برگزار شده، برای بسیاری از گوشی‌های تلفن همراهی که به مردم فروخته شده‌اند، برنامه‌ریزی شده است تا در صورتی که خرید آن‌ها با سوءاستفاده از قوانین یا اقدامات سودجویانه همراه نبوده باشد، به چرخه استفاده بازگردند.

وی بیان کرد: اگر یک واحد صنفی تعداد مشخصی گوشی خریداری کرده باشد و این گوشی‌ها قاچاق بوده باشند یا مشکل خاصی داشته باشند، موضوع آن‌ها باید جداگانه بررسی و در جای خود رسیدگی شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل گفت: این موضوع در حال پیگیری است و اتحادیه تلفن همراه نیز پیگیر آن است. ما هم پیگیری کرده‌ایم تا مشکل در اسرع وقت برطرف شود؛ زیرا تلفن همراه نیاز کشور است و مردم به آن احتیاج دارند.

رستگار در پایان اظهار کرد: نمی‌توانم با قطعیت بگویم که مشکل تا هفته آینده برطرف خواهد شد، اما امیدوارم این مشکلات هرچه زودتر رفع شوند.