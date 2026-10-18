خدمات رایگان دامپزشکی در بخش ارم ارائه شد

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد: در دو هفته مهرماه سال جاری، ۱۰ هزار و ۷۰۰ راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند. همچنین بیش از ۲ هزار راس بره و بزغاله نیز علیه بیماری بروسلوز (تب مالت) واکسیناسیون شدند.

وی افزود: این اقدامات در قالب خدمات رایگان مرکز دامپزشکی بخش ارم انجام شده و مورد استقبال دامداران قرار گرفته است.

به گفته بخشدار ارم، واکسیناسیون دام‌ها نقش مهمی در کاهش خسارات اقتصادی دامداران و پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی دارد.

بخشدار ارم همچنین از انجام ۴۰ فقره بازدید بهداشتی از رستوران‌ها، قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌های این بخش خبر داد و تصریح کرد: این بازدیدها در راستای نظارت بر بهداشت فرآورده‌های دامی، حفظ سلامت عمومی و کنترل زنجیره عرضه مواد غذایی انجام شده است.

جعفری با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، به‌ویژه تب مالت، گفت: بیماری بروسلوز می‌تواند از طریق فرآورده‌های دامی آلوده به انسان منتقل شود و واکسیناسیون دام‌ها همراه با نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه، نقش مؤثری در کاهش خطر این بیماری دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان مرکز دامپزشکی بخش ارم، بر تداوم ارائه خدمات بهداشتی و حمایت از دامداران منطقه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دامداران، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سلامت دام و امنیت غذایی در این بخش باشیم.