راه ۱۷۸ روستای مازندران نیازمند آسفالت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح یکشنبه در جلسه عمران راه روستایی با اشاره به آسفالته بودن ۶۲ درصد راه‌های روستایی استان گفت: برای احداث، بهسازی و آسفالت ۶۳۰ کیلومتر راه در ۱۷۸ روستای باقی‌مانده، حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

دادبود با تشریح آخرین وضعیت راه‌های روستایی مازندران اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه در استان، حدود ۷ هزار و ۹۰۰ کیلومتر به راه‌های روستایی اختصاص دارد که تاکنون ۶۲ درصد آن آسفالت شده است؛ این در حالی است که میانگین آسفالت راه‌های روستایی در کشور ۵۴ درصد گزارش شده است.

وی افزود: در حال حاضر، ۲ هزار و ۲۹۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در مازندران از راه آسفالته برخوردار هستند، اما همچنان ۱۷۸ روستا با مجموع ۶۳۰ کیلومتر راه برای دسترسی به مسیر آسفالته به اجرای طرح‌های عمرانی نیاز دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به حجم اعتبارات موردنیاز برای تکمیل این طرح‌ها تصریح کرد: برای احداث، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی باقی‌مانده، حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و تأمین منابع مالی موردنیاز، یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی عمرانی استان به شمار می‌رود.

اجرای ۱۶۹ کیلومتر راه روستایی در دو سال

دادبود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی طی دو سال اخیر گفت: در این مدت، با هزینه‌کرد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۹ کیلومتر راه روستایی احداث شد و ۱۹۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان نیز روکش آسفالت شد.

وی همچنین از تکمیل و بهره‌برداری ۱۱ دستگاه پل نیمه‌تمام روستایی در این بازه زمانی خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح‌های آسفالت راه‌های روستایی، ۲ هزار و ۲۷ تن قیر نیز در این دوره دریافت شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های روستایی استان خاطرنشان کرد: تکمیل مسیرهای باقی‌مانده و ارتقای کیفیت راه‌های موجود، به تأمین اعتبارات پایدار و تداوم اجرای طرح‌های عمرانی نیاز دارد.