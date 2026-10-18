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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

پلیس: عامل اسیدپاشی به خودرو در پیشوا چند ساعته دستگیر شد

پلیس: عامل اسیدپاشی به خودرو در پیشوا چند ساعته دستگیر شد

پیشوا- رئیس پلیس پیشوا می‌گوید مردی را که خودروی یکی از شهروندان را با اسید هدف قرار داده بود، کمتر از چند ساعت بعد در ورامین شناسایی و دستگیر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مردی را که خودروی یکی از شهروندان را با اسید هدف قرار داده بود، کمتر از چند ساعت بعد در ورامین شناسایی و دستگیر کرده است.

فرمانده انتظامی پیشوا گفت: رسیدگی به این پرونده به سرعت آغاز شد.

به گفته او، مأموران پس از بررسی محل حادثه و دریافت اظهارات شاکی، متهم را در ورامین شناسایی و بازداشت کردند.

سرهنگ عربی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی به هویت متهم، انگیزه او و میزان خسارت وارده به خودرو اشاره‌ای نکرد.

کد مطلب 6981173

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