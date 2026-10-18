کمیسیون صنایع و معادن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را تأیید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرائت شد.



در این گزارش آمده است: ارزیابی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که وی از تجربیات و شناخت مناسبی نسبت به موضوعات اساسی این وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه صنایع دفاعی و نیازهای آتی وزارتخانه، برخوردار است.



همچنین در این گزارش تأکید شده است که در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی، به انطباق این برنامه‌ها با قوانین و اسناد بالادستی کشور توجه لازم صورت گرفته است.



بر همین اساس، صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تأیید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید.