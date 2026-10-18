۲۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه، پیشگیرانه و امنیت‌گستر ماموران سازمان انتظامی استان خوزستان، طی چند عملیات هماهنگ پلیسی در نشانگاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، موفق شدند تعداد ۲۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کنند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۶۵ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۷ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه ۲۱۴۸ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: در این عملیات‌های موفق پلیسی، تعداد ۱۴۹ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.