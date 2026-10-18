پروژه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد پس از ۱۰ سال وقفه فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان صبح یکشنبه، در نشست بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر و طرح‌های عمرانی استان، از آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه فرهنگی پس از یک دهه وقفه خبر داد و اظهار کرد: با همراهی استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، این طرح پس از سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت فعال شده و اکنون در شمار پروژه‌های فعال مصوبات سفر قرار دارد.

بازطراحی سازه و آغاز نصب اسکلت جدید

وی با اشاره به تغییرات فنی این پروژه افزود: به دلیل فرسودگی سازه قبلی و ضرورت اصلاح کاربری‌ها، اسکلت فلزی مجموعه به‌طور کامل بازطراحی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: سازه فلزی جدید در شرکت سازنده طراحی و ساخته شده و بر اساس هماهنگی انجام‌شده با مدیرعامل شرکت، مقرر است عملیات نصب آن ظرف کمتر از یک ماه آینده در محل پروژه آغاز شود.

درخشان با اشاره به نقش بازطراحی در بهینه‌سازی فضاهای مجموعه عنوان کرد: با اصلاح نقشه‌ها و متناسب‌سازی فضاها با نیازهای فرهنگی استان، احداث سه سالن تخصصی شامل یک سالن با ظرفیت ۷۲۰ صندلی، یک سالن ۲۰۰ صندلی و یک سالن ۱۵۰ صندلی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: این سالن‌ها در قالب بخش اجرایی فعال پروژه و با استفاده از اعتبارات سفر در دست اجرا قرار دارند و تکمیل آن‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان را پاسخ دهد.

تأمین اعتبار و تداوم عملیات اجرایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند تأمین مالی پروژه گفت: برای اجرای این طرح، منابعی از محل اسناد خزانه و اعتبارات اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است.

درخشان افزود: در فرآیند اجرایی سال ۱۴۰۰ و مناقصه برگزارشده در آن مقطع، مبلغ ۱۹.۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و با استفاده از تخصیص‌های انجام‌شده و تزریق منابع از سایر ردیف‌ها و سرفصل‌های اعتباری دستگاه، تلاش شد روند اجرای پروژه متوقف نشود.

وی با تشریح مراحل آغاز مجدد عملیات اجرایی اظهار کرد: پروژه در اسفندماه به مناقصه رفت و قرارداد آن در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد. پیمانکار نیز از اواخر خردادماه کارگاه را تجهیز کرد و عملیات اجرایی را آغاز کرد.

درخشان بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت مجدد کارگاه تاکنون، عملیات اجرایی حتی برای یک روز نیز متوقف نشده و روند تکمیل پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: با نصب سازه فلزی جدید و تکمیل سه سالن پیش‌بینی‌شده، این پروژه می‌تواند پس از سال‌ها انتظار، ظرفیت تازه‌ای برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و نمایشی در کهگیلویه و بویراحمد فراهم کند.