تکمیل پروژه های نیمه تمام فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد سرعت گرفت

امین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه‌ای را که امروز به اتفاق مدیرکل دیوان محاسبات استان از آن بازدید داشتیم، پروژه سالن نمایش شهرستان کهگیلویه است.

وی با اشاره به آغاز اجرای عملیات این پروژه در سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: بعد از اجرای مرحله فونداسیون کار عملاً متوقف شده بود که پس از چندین سال امسال از سر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کار از پیشرفت خوبی برخوردار است افزود: امروز با حضور دیوان محاسبات استان این پروژه وارد فاز دوم خود خواهد شد که با این اقدام گام‌های خوبی برای بهره‌برداری از پروژه در سال ۱۴۰۳ برداشته می‌شود.

درخشان با اشاره به اعتبار ۲ میلیارد و چهارصد میلیون تومانی پروژه گفت: این اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی استان برای سال ۱۴۰۲ و یک میلیارد تومان نیز با رایزنی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان کرد: در صورتی که مشکل اعتباری وجود داشته باشد از محل اعتبارات سفر دوم ریاست جمهوری اعتبار به پروژه تزریق می‌شود.

درخشان گفت: سرعت بخشی به روند ساخت پروژه‌های فرهنگی استان هدفگذاری شده است.