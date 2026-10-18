برگزاری نخستین رویداد نوآورانه بیمه سلامت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت، محمدمهدی ناصحی اظهار کرد: رویداد «نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران» HiNext که با همکاری ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پنجم آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، بستری برای تعامل و همکاری میان سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صاحبان ایده و سایر فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فراهم می‌کند.

وی افزود: شناسایی و توسعه ایده‌های نوآورانه، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و به ویژه هوش مصنوعی، حل مسائل و چالش‌های واقعی، انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب موفق، شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: یکی از محورهای مهم HiNext، انتقال و اشتراک‌گذاری تجارب موفق سازمان در سطح استان‌ها است که تجارب منتخب ادارات کل بیمه سلامت ۳۱ استان کشور در قالب نمایشگاه جانبی ارائه می‌شود تا زمینه بهره‌گیری از راهکارهای موفق و تعمیم تجارب اثربخش در سطح سازمان فراهم شود.

ناصحی گفت: در بخش «ارائه معکوس چالش‌ها»، مسائل و چالش‌های واقعی سازمان در اختیار صاحبان ایده، دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و فعالان حوزه نوآوری قرار می‌گیرد تا با رویکرد حل مسئله، راهکارهای پیشنهادی برای آنها ارائه و زمینه تبدیل چالش‌های سازمانی به فرصت‌های نوآورانه فراهم شود.

وی همچنین معرفی و رونمایی از «سندباکس بیمه سلامت ایران» کلینیک نوآوری و نشست‌های B۲G را از دیگر بخش‌های این رویداد عنوان کرد و افزود: این بخش‌ها با هدف تسهیل گفت‌وگو و تعامل میان مدیران و کارشناسان سازمان با فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان، صاحبان ایده و سایر فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری برگزار می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیرونی در کنار توانمندی‌های درون‌ سازمانی اظهار کرد: پیوند میان دانش، تجربه، فناوری و نیازهای واقعی نظام بیمه پایه سلامت می‌تواند مسیر حرکت به سوی خدمات هوشمند، دقیق، کارآمد و متناسب با نیازهای مردم را هموار کند.

ناصحی از تمامی فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، صاحبان ایده و سایر مجموعه‌های فعال در این حوزه دعوت کرد تا با حضور و مشارکت در HiNext، در شناسایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای مسائل و نیازهای حوزه بیمه پایه سلامت نقش‌آفرینی کنند.

نخستین رویداد «نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران» HiNext با همکاری ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پنجم آبان‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.