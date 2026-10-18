۸۷ هزار میلیارد ریال در آمد مالیاتی در آذربایجان غربی وصول شد

حبیب تربتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، ۸۷ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول شده است که معادل ۷۳ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در این مدت است.

وی همچنین از وصول بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: ۸۰ درصد درآمدهای عمومی مصوب در این مدت تحقق یافته است.

تربتی با تاکید بر اینکه درآمدهای عمومی زمینه‌ساز اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی است، افزود: بهره‌گیری هدفمند از این منابع در رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش فرصت‌های اشتغال و تسریع روند توسعه متوازن و پایدار اثربخش است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ غربی همچنین با شرح عملکرد سایر درآمدهای عمومی استان بیان کرد: میزان وصولی سایر درآمدها در این دوره به ۲۳ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال رسید که با تحقق ۱۲۸ درصدی، فراتر از رقم مصوب برای این بخش بوده است.

تربتی بر اهمیت پیگیری وصول درآمدهای عمومی و تحقق اهداف درآمدی مصوب در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز و پشتیبانی از برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان تأکید کرد.