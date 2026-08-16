به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی گفت: میدان «یزد حسینیه ایران» در سمت ورودی شهر یزد از سمت تفت و بعد از پل شهید تقوی واقع شده است.

وی افزود: ساخت میدان «یزد حسینیه ایران» از آبان ماه سال قبل و در وسعت ۶۴۰۰ متر مربع و با عرض ورودی ۱۴ و نیم متر آغاز شده است و برای تکمیل ساخت این میدان قرار است از امشب یکشنبه مسیر مستقیم ورودی و خروجی به یزد مسدود و تردد از طریق این میدان صورت گیرد.

وی ادامه داد: شهروندانی که از این مسیر عبور می‌کنند باید به علایم هشدار دهنده توجه کنند و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا دست اندرکاران بتوانند در زمان مقرر ساخت آن را تکمیل کنند.

رئیس سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری یزد گفت: تکمیل این طرح عمرانی نقش مهمی در کاهش تردد و ترافیک در مسیرهای بلوار این الله خامنه‌ای تا چهار راه اطلسی و هم چنین کاهش ترافیک کنار گذر یزد خواهد شد.

فعالی افزود: برای ساخت این میدان و مسیرهای منتهی به آن ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.