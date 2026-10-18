۵۲۴ دانشجوی گلستانی در جنگ رمضان به کمک مردم تهران رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرامرزی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح بخشی از فعالیت‌های جهادی و فرهنگی دانشگاهیان استان در ماه‌های گذشته، گفت: دانشجویان گلستانی در کنار فعالیت‌های علمی و فرهنگی، در عرصه‌های امدادرسانی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا نیز حضوری فعال داشته‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت روحیه جهادی اظهار کرد: فعالیت‌هایی همچون حضور در راهپیمایی اربعین، برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و ترویج وصیت‌نامه و سیره شهدا، بخشی از اقداماتی است که در مسیر حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل جوان انجام می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان افزود: فرهنگ ایثار و شهادت از مؤلفه‌های مهم قدرت نرم انقلاب اسلامی است و تداوم آن می‌تواند در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همبستگی اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری داشته باشد.

فرامرزی با اشاره به حضور دانشجویان و دانش‌آموختگان بسیجی استان در جریان جنگ رمضان بیان کرد: از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع ۵۲۴ نفر از دانشجویان و ادوار دانشجویی گلستان برای مشارکت در فعالیت‌های مورد نیاز به تهران اعزام شدند.

وی ادامه داد: این دانشجویان در روزهایی که تهران در معرض حملات قرار داشت، در حوزه‌های مختلف از جمله کمک به مدیریت شرایط و حفظ نظم، رسیدگی به نقاط آسیب‌دیده و کمک به مجروحان فعالیت کردند.

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان گفت: بخشی از فعالیت دانشجویان به کمک در بازسازی منازل آسیب‌دیده در مناطق ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ تهران اختصاص داشت.

فرامرزی با بیان اینکه این حضور در چارچوب روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان انجام شد، افزود: مشارکت جوانان در چنین شرایطی نشان‌دهنده ظرفیت دانشگاه‌ها برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی در زمان بحران است.

وی همچنین از اعزام حدود ۴۰۰ خادم از دانشگاه‌های استان برای مشارکت در برنامه‌های مرتبط با مراسم بزرگداشت و تشییع شهدا خبر داد و اظهار کرد: این افراد به مدت هشت روز در آماده‌سازی فضای مصلای تهران، برقراری نظم و انتظامات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و رسیدگی به امور زائران و شرکت‌کنندگان نقش‌آفرینی کردند.

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان اضافه کرد: در کنار این گروه، حدود ۲۰۰ زائر نیز از دانشگاه‌های استان به تهران و مشهد اعزام شدند تا در برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت شهدا حضور داشته باشند.

حضور ۱۷۶ دانشجوی جهادگر در میناب

فرامرزی با اشاره به فعالیت‌های جهادی دانشجویان گلستانی در تابستان امسال گفت: در ادامه برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای دانشجو، ۱۷۶ دانشجوی علاقه‌مند به فعالیت‌های جهادی از ۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریورماه در شهرستان میناب استان هرمزگان حضور یافتند.

وی با اشاره به شرایط دشوار آب‌وهوایی منطقه افزود: این دانشجویان در روزهایی که دمای هوا به حدود ۴۵ تا ۵۲ درجه و میزان رطوبت به ۹۲ تا ۹۸ درصد می‌رسید، فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی خود را دنبال کردند.

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان، آماده‌سازی محل جدید مدرسه شجره طیبه میناب را از مهم‌ترین اقدامات این گروه برشمرد و گفت: دانشجویان گلستانی در آماده‌سازی فضای جدید این مدرسه مشارکت کردند و با تلاش آنان، زمینه بازگشایی مدرسه در محل جدید برای آغاز سال تحصیلی فراهم شد.

فرامرزی ادامه داد: دانشجویان جهادگر در کنار فعالیت‌های عمرانی، برنامه‌های فرهنگی در جوار گلزار شهدای میناب برگزار کردند و در رسیدگی به امور جانبازان مدرسه و خانواده‌های شهدای این مجموعه نیز مشارکت داشتند.

وی خدمات‌رسانی به روستاهای اطراف میناب و کمک به رفع بخشی از محرومیت‌ها و مشکلات مناطق آسیب‌دیده را از دیگر فعالیت‌های این گروه عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای ترویج فرهنگ ایثار، خدمت‌رسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان انجام شد.

اجلاسیه شهدای دانشجو؛ فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجوی استان در چارچوب دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان اظهار کرد: این برنامه روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا حوالی اذان ظهر در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: برای حضور دانشگاهیان از ۵۲ واحد دانشگاهی استان برنامه‌ریزی شده است و استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در این مراسم حضور خواهند داشت. همچنین امکان حضور عموم مردم در این برنامه فراهم است.

فرامرزی با اشاره به ظرفیت سالن محل برگزاری گفت: سالن ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ظرفیت پذیرش حدود ۷۰۰ نفر را دارد و برای پوشش بخش‌های جانبی برنامه نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها برای تسهیل حضور دانشجویان، هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند تا شرکت در این برنامه در قالب فعالیت فرهنگی لحاظ شود. همچنین پیش‌بینی وسایل حمل‌ونقل برای جابه‌جایی دانشجویان از سوی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت:برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجو و برنامه‌های جانبی کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، زمینه تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش روحیه جهادی در میان دانشگاهیان و تداوم مسیر خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.