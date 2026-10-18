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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

آغاز برداشت چای ترش در دشت آزادگان

آغاز برداشت چای ترش در دشت آزادگان

اهواز ـ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشت آزادگان از آغاز برداشت چای ترش در این شهرستان از اواخر مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد سعدی آل‌کثیر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: کشت چای ترش در این شهرستان از سال ۱۳۹۷ به‌صورت فعال و با نگاه استراتژیک آغاز شد و به‌مرور سطح زیر کشت آن به ۱۰ هکتار رسیده است؛ این رقم نسبت به سال گذشته دو هکتار افزایش داشته است.

‌وی افزود: عملکرد میانگین این محصول در هکتار بین ۸۰۰ کیلوگرم تا یک تن است و برداشت آن از اواخر مهرماه آغاز می‌شود.

‌آل‌کثیر با اشاره به پراکندگی کشت این محصول در شهرستان تصریح کرد: چای ترش دشت آزادگان بیشتر در روستاهای چولانه، مالکیه و کوی سید نعیم کشت می‌شود.

‌ویسرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشت آزادگان درباره بازار فروش و فرآوری محصول بیان کرد: این محصول به‌صورت فرآوری‌شده در قالب ترشی، مربا، شربت و پوره و همچنین در بازار ادویه عرضه می‌شود و ظرفیت صادرات آن نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه شرکت‌های دارویی و عطاری‌ها از خریداران این محصول هستند.

‌وی با اشاره به مزیت‌های اقلیمی منطقه گفت: از آنجا که چای ترش از خانواده بامیه است و به خشکی و گرما متحمل است، با شرایط اقلیمی شهرستان سازگاری مناسب دارد و همین ویژگی، بستری برای توسعه کشت آن فراهم کرده است.

‌ آل کثیر درباره برنامه‌های حمایتی و آموزشی این مدیریت خاطرنشان کرد: توزیع رایگان بذر و کود، برگزاری دوره‌های مهارتی و اعطای گواهینامه معتبر برای جوانان جویای کار، اشتغال‌زایی و فراهم‌کردن زمینه اخذ تسهیلات مشاغل خانگی با نرخ چهار درصد، از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی برای توسعه این محصول در شهرستان دشت آزادگان است.

کد مطلب 6981390

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