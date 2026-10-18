آغاز برداشت چای ترش در دشت آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، عماد سعدی آل‌کثیر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: کشت چای ترش در این شهرستان از سال ۱۳۹۷ به‌صورت فعال و با نگاه استراتژیک آغاز شد و به‌مرور سطح زیر کشت آن به ۱۰ هکتار رسیده است؛ این رقم نسبت به سال گذشته دو هکتار افزایش داشته است.

‌وی افزود: عملکرد میانگین این محصول در هکتار بین ۸۰۰ کیلوگرم تا یک تن است و برداشت آن از اواخر مهرماه آغاز می‌شود.

‌آل‌کثیر با اشاره به پراکندگی کشت این محصول در شهرستان تصریح کرد: چای ترش دشت آزادگان بیشتر در روستاهای چولانه، مالکیه و کوی سید نعیم کشت می‌شود.

‌ویسرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشت آزادگان درباره بازار فروش و فرآوری محصول بیان کرد: این محصول به‌صورت فرآوری‌شده در قالب ترشی، مربا، شربت و پوره و همچنین در بازار ادویه عرضه می‌شود و ظرفیت صادرات آن نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه شرکت‌های دارویی و عطاری‌ها از خریداران این محصول هستند.

‌وی با اشاره به مزیت‌های اقلیمی منطقه گفت: از آنجا که چای ترش از خانواده بامیه است و به خشکی و گرما متحمل است، با شرایط اقلیمی شهرستان سازگاری مناسب دارد و همین ویژگی، بستری برای توسعه کشت آن فراهم کرده است.

‌ آل کثیر درباره برنامه‌های حمایتی و آموزشی این مدیریت خاطرنشان کرد: توزیع رایگان بذر و کود، برگزاری دوره‌های مهارتی و اعطای گواهینامه معتبر برای جوانان جویای کار، اشتغال‌زایی و فراهم‌کردن زمینه اخذ تسهیلات مشاغل خانگی با نرخ چهار درصد، از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی برای توسعه این محصول در شهرستان دشت آزادگان است.