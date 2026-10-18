غرق‌ شدگی در گیلان از ۲۹ نفر به سه نفر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور با قدردانی از تلاش ناجیان غریق، فدراسیون نجات غریق و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی اظهار کرد: کاهش حوادث دریایی حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای حاضر در سواحل و همکاری مجموعه‌های مسئول برای تأمین امنیت و حفظ جان گردشگران است.

وی با اشاره به کاهش شمار جان‌باختگان حوادث دریایی در مازندران افزود: آمار جان‌باختگان در این استان نیز از ۵۵ نفر به حدود ۳۳ نفر رسیده است.

ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر حوادث دریایی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر تفاوت شرایط جغرافیایی، جمعیتی و محیطی سواحل گیلان و مازندران بیان کرد: با وجود کاهش آمار تلفات، بررسی دقیق آمارها و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع حوادث دریایی برای برنامه‌ریزی مؤثرتر و کاهش بیشتر تلفات ضروری است.

هاشمی با بیان اینکه جان‌باختن حتی یک نفر نیز خسارتی سنگین برای خانواده و جامعه به شمار می‌رود، بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای ایمنی سواحل تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول، شمار حوادث دریایی در سال‌های آینده بیش از پیش کاهش یابد.

اختصاص بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های ورزشی گیلان

معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی گیلان گفت: این استان از استعدادهای قابل توجهی در رشته‌های مختلف ورزشی برخوردار است و باید با فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه حضور پررنگ‌تر ورزشکاران گیلانی در رقابت‌های ملی، آسیایی و المپیک فراهم شود.

وی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است که با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به تکمیل طرح‌های ورزشی و ارتقای امکانات استان کمک کند.

هاشمی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: همکاری با منطقه آزاد انزلی و هدایت سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه توسعه رشته‌های ورزشی پایه و ایجاد امکانات لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی گیلان را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور، بر تداوم همکاری وزارت ورزش و جوانان با دستگاه‌های مسئول برای حفظ جان گردشگران، کاهش حوادث دریایی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تأکید کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در مراسم اختتامیه طرح ساماندهی استان‌های ساحلی شمال کشور، با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی، ناجیان غریق، نیروهای امدادی و انتظامی اظهار کرد: همکاری و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های مسئول در محدوده منطقه آزاد انزلی، زمینه مدیریت بهتر سواحل و ارائه خدمات مناسب‌تر به گردشگران را فراهم کرده است.

وی با اشاره به مسئولیت منطقه آزاد انزلی در ساماندهی سواحل محدوده تحت مدیریت این منطقه افزود: با توجه به تجربه به‌دست‌آمده در سال جاری، لازم است برنامه‌ریزی برای فصل‌های گردشگری آینده از هم‌اکنون آغاز و زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش ایمنی و توسعه خدمات گردشگری تأمین شود.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی

«مصطفی طاعتی مقدم» مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریا و گردشگری دریامحور تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های دریایی، برگزاری رویدادهای مرتبط با دریا و گسترش ورزش‌های دریایی از جمله محورهایی است که در برنامه‌های منطقه آزاد انزلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استان گیلان از ظرفیت‌های متنوع گردشگری در حوزه دریا، جنگل، کوهستان و تالاب برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی جامع، توسعه امکانات و همکاری میان دستگاه‌های مسئول است.

لزوم توزیع متوازن گردشگران در سواحل گیلان

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به افزایش حضور گردشگران در برخی مناطق استان و فشار بر زیرساخت‌های موجود بیان کرد: در بعضی محدوده‌ها، تعداد گردشگران از ظرفیت خدمات و امکانات فراتر می‌رود؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سایر نقاط ساحلی می‌تواند به توزیع متوازن گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وی با اعلام آمادگی منطقه آزاد انزلی برای همکاری با استانداری گیلان و دستگاه‌های متولی حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: تدوین برنامه‌های مشترک برای توسعه گردشگری دریایی و ساماندهی ظرفیت‌های طبیعی استان می‌تواند زمینه میزبانی بهتر از گردشگران را فراهم کند.