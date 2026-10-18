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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

نیروهای مسلح ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲و۴۰ روزه آماده کرده‌اند

نیروهای مسلح ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲و۴۰ روزه آماده کرده‌اند

دبیرشورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیرشورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد. نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

رضایی تاکید کرد:طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.

کد مطلب 6981427
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      میشه طرحها رو اعلام نکنین .

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