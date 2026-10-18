بازگشایی بخشی از روگذر بزرگراه یادگار امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پروژه احداث شاخه غربی بزرگراه یادگار امام در شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد. این پروژه با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غرب تهران و در نهایت اتصال شمال تهران به جاده ساوه و فرودگاه بین المللی امام خمینی در حال انجام است. به منظور آغاز تملک معارضین ملکی و رفع موانع تاسیساتی و در نهایت اجرای سقف های زیرگذر بزرگراه یادگار امام از سال ۱۴۰۳، تردد در میدان جی و بخش هایی از خیابان‌های همجوار مسدود شد.

صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، با اشاره به بازگشایی دسترسی خیابان دستغیب در سال گذشته، افزود: صبح امروز یکشنبه 26 مهر 1405 مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی و دسترسی خیابان مذکور به بزرگراه یادگار امام گشایش یافت. مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی ۱۷۰متر طول و ۱۵ متر عرض دارد که متعاقب تکمیل بخشی از سقف زیرگذر بزرگراه یادگار امام بر روی شهروندان باز شد.

وی با ابراز قدردانی از صبوری و همیاری ساکنان و اهالی محله جی، از تلاش برای تکمیل بخش های باقیمانده شاخه غربی بزرگراه یادگار امام خبر داد.

صداقتی با اشاره به بتن ریزی آخرین سقف زیرگذر این بزرگراه در مسیر غرب به شمال و رفع آخرین معارض تاسیساتی در این مسیر، از ادامه عملیات عمرانی شامل نصب دیوارهای نمایی، بتن ریزی، جدولکاری و پیاده روسازی در بخش های مختلف پروژه خبر داد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهار داشت: بخش باقیمانده پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام شامل مسیر ۲.۵ کیلومتری غرب به شمال، مسیر روگذر این بزرگراه، دسترسی از جنوب بزرگراه آیت اله سعیدی به شرق بزرگراه یادگار امام و رمپ شمال به شرق میدان فتح است.

صداقتی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره)، آبان ماه امسال را زمان بهره برداری کامل این پروژه اعلام کرد.