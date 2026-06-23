آخرین وضعیت پروژه زیرگذر میدان سپاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی، رئیس سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در رابطه با احداث زیرگذر در تامین دسترسی خیابان خواجه نصیر به بزرگراه شهید صیاد شیرازی در منطقه ۷ تهران گفت: میدان سپاه تهران از سالیان گذشته پذیرای جریان های ورودی و خروجی ترافیکی متعددی بود. تلاقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان‌های سپاه و خواجه نصیر در میدان سپاه از یک طرف و محیط پیرامونی کوچک این میدان و تقاضای ترافیکی عصرگاهی بالای آن از سوی دیگر، منجر به تداخلات عبوری و در نتیجه پس زدگی بار ترافیک تا معابر اطراف از جمله خیابان شریعتی و در ادامه خیابان های بهار و طالقانی می شود.

وی افزود: جهت روانسازی ترافیکی این محدوده در منطقه ۷ شهرداری تهران، مقرر شد یک مسیر زیرسطحی، تامین دسترسی خیابان خواجه نصیر به بزرگراه شهید صیاد شیرازی را عهده دار شود. با احداث این زیرگذر که از آبانماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و خیابان خواجه نصیر و گردش های ترافیکی میدان سپاه کاهش می یابد.

رئیس سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران مطرح کرد: شروع عملیات اجرایی این پروژه در ۵ بخش مختلف تقسیم بندی شد. به منظور اجرای عرشه زیرگذر با طول ۲۴۰ متر به دلیل معارضین متعدد تاسیساتی زیرسطحی و پیچیدگی های انحراف ترافیکی آن با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بود. عملیات اجرایی سازه و سیویل در ۴ بخش از این پروژه به اتمام رسیده است و تنها بخشی از عملیات در شیبراه ورودی زیرگذر که در خیابان خواجه نصیر می باشد، باقیمانده است.

صداقتی اظهار کرد: این پروژه دارای دو مسیر عبوری یکطرفه می باشد که از خیابان خواجه نصیر غربی به مسیر جنوب به شمال میدان سپاه در بزرگراه شهید صیاد شیرازی متصل خواهد شد. پس از افتتاح این پروژه مسیر گردشی غرب به شمال میدان سپاه از سطح صفر به تراز منفی یک انتقال پیدا می کند و با حذف این مسیر، بخش قابل توجهی از ترافیک میدان سپاه کاهش یافته همچنین سرعت ترافیک عبوری مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: این زیرگذر مجهز به سیستم آتش نشانی اطفاء حریق، دوربین های نظارتی کنترل سرعت و سیستم جمع آوری آبهای سطحی می باشد. با توجه به پیشرفت بالای ۹۰ درصدی زیرگذر میدان سپاه این پروژه تا آخر تیرماه ۱۴۰۵برقرار افتتاح خواهد شد.