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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

شرجی از دوشنبه به خوزستان بازمی‌گردد

شرجی از دوشنبه به خوزستان بازمی‌گردد

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به تغییرات جوی گفت: با استقرار جریانات جنوبی از اواخر روز دوشنبه شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تغییر سوی جریانات هوا طی امروز به‌تدریج موجب کاهش رطوبت در سطح استان می‌شود، اما این وضعیت موقتی است و شرجی مجدداً مناطق ساحلی و جنوب‌شرقی را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان به ورود سامانه بارشی اشاره کرد و افزود: تا روز پنجشنبه به علت عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در بیشتر مناطق استان و احتمال رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

وی درباره نوسانات دمایی توضیح داد: تا روز سه‌شنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و نوسانات در محدوده یک تا دو درجه پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در ادامه تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۱ درجه و ایذه با ۱۵.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان بوده‌اند؛ همچنین در این مدت بیشینه دمای اهواز به ۳۷.۵ و کمینه آن به ۲۳.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6981504

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