به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، در جریان بازدید میدانی از محله عدالت‌آباد که با همراهی محمود صفری، شهردار اردبیل انجام شد، اظهار کرد: حدود ۷ ماه پیش، این محله با کمبودهای جدی در زمینه انشعابات آب، برق و گاز مواجه بود؛ اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری شرکت‌های زیربنایی، این نیازهای اساسی برطرف شد.

وی افزود: در راستای تکمیل امکانات شهری، حدود ۱ ماه پیش نیز در پی درخواست‌های اهالی، بازدیدهای میدانی توسط شهرداری و شورای شهر انجام شد و امروز شاهد اتمام عملیات آسفالت‌ریزی و جدول‌کشی در این محله هستیم که نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر شهرداری در جهت رفاه شهروندان است.

نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به روند قانونی الحاق این منطقه تأکید کرد: این الحاق که با پیشنهاد شهردار اردبیل آغاز شد، پس از طی مراحل قانونی در سطح استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رسید. این اقدام، بستری فراهم کرد تا عدالت‌آباد رسماً بخشی از محدوده شهری شده و از زیرساخت‌های استاندارد شهری بهره‌مند شود.

نیکزاد در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار اردبیل، شورای اسلامی شهر و همکاری شرکت‌های زیربنایی از جمله آب، برق و گاز، از شهروندان خواست تا برای تداوم روند توسعه و بهبود کیفیت خدمات، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی ساخت‌وساز و کسب‌وکار اقدام کنند.

وی همچنین بر آمادگی نمایندگان مجلس برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در سطوح استانی و ملی تأکید کرد.