کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در الیگودرز؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سودجویی و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی الیگودرز با انجام اقدامات پلیسی، محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از محل شناسایی‌شده، سه دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش تجهیزات مکشوفه، تصریح کرد: ارزش این دستگاه‌ها بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

اسدالهی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.