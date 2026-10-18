  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در الیگودرز؛ یک متهم دستگیر شد

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در الیگودرز؛ یک متهم دستگیر شد

الیگودرز-  فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف سه دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۶ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سودجویی و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی الیگودرز با انجام اقدامات پلیسی، محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از محل شناسایی‌شده، سه دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش تجهیزات مکشوفه، تصریح کرد: ارزش این دستگاه‌ها بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

اسدالهی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6981533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها