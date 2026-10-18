به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، دو سارق را حین ارتکاب جرم شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، مقداری کابل مسروقه به همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

امانی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.