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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

دستگیری دو سارق کابل‌های برق و مخابراتی در کوهدشت

دستگیری دو سارق کابل‌های برق و مخابراتی در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری دو سارق حرفه‌ای کابل‌های برق و مخابراتی و کشف سه فقره سرقت در این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، دو سارق را حین ارتکاب جرم شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، مقداری کابل مسروقه به همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

امانی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6981536

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