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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

دستگیری ۲۷ سارق و کشف ۵۷ فقره سرقت در همدان

دستگیری ۲۷ سارق و کشف ۵۷ فقره سرقت در همدان

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری ۲۷ سارق و کشف ۵۷ فقره انواع سرقت در پی اجرای طرح مبارزه با جرایم سرقت در یک هفته گذشته در شهرستان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: پلیس شهرستان همدان در یک هفته گذشته طرح هدفمند مقابله با سرقت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و به کارگیری توان تخصصی نیروهای انتظامی به مرحله اجرا درآورد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۲۷ سارق شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیات‌های جداگانه دستگیر و به یگان‌های انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس در مجموع به ارتکاب ۵۷ فقره انواع سرقت از جمله سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره، اماکن مسکونی و خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ طولابی نژاد با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بی‌درنگ از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6982039

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