  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

افت ۸۴ هزار واحدی شاخص کل

افت ۸۴ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس در معاملات ۲۶ مهر با افت ۸۴ هزار و ۸۰۹ واحدی به کانال ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس جدیدترین اطلاعات قیمت ثبت‌شده روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه روندی نزولی را پشت سر گذاشت و در نهایت با کاهش 84 هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد.

بر پایه آمارهای رسمی معاملات، شاخص کل بورس با افتی معادل ۸۴ هزار و ۸۰۹.۲۲ واحد، بر روی رقم ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۴۶.۳۴ واحد متوقف گردید. در همین حال، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۹۹.۹۵ واحدی همراه شد و به رقم ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۷۰۳.۳۵ واحد رسید.

علاوه بر این، در پایان جریان دادوستدها، ارزش کل بازار سرمایه به میزان ۲۳۶,۹۶۳,۹۱۹.۲۶۲ میلیارد ریال (B) محاسبه و ثبت گردید.

همچنین طی معاملات امروز بازار، مجموعاً ۱ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۵۶ فقره معامله به انجام رسید که این مبادلات به ثبت ارزش معاملاتی برابر با ۴۸۴,۷۸۰.۸۸۳ میلیارد ریال (B) و حجم معاملاتی به میزان ۷۶.۱۸۴ میلیارد برگه سهم (B) انجامید و کلیت بازار بورس در موقعیتی نزولی بسته شد.

کد مطلب 6981540
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها