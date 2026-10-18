افت ۸۴ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس جدیدترین اطلاعات قیمت ثبت‌شده روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه روندی نزولی را پشت سر گذاشت و در نهایت با کاهش 84 هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد.

بر پایه آمارهای رسمی معاملات، شاخص کل بورس با افتی معادل ۸۴ هزار و ۸۰۹.۲۲ واحد، بر روی رقم ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۴۶.۳۴ واحد متوقف گردید. در همین حال، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۹۹.۹۵ واحدی همراه شد و به رقم ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۷۰۳.۳۵ واحد رسید.

علاوه بر این، در پایان جریان دادوستدها، ارزش کل بازار سرمایه به میزان ۲۳۶,۹۶۳,۹۱۹.۲۶۲ میلیارد ریال (B) محاسبه و ثبت گردید.

همچنین طی معاملات امروز بازار، مجموعاً ۱ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۵۶ فقره معامله به انجام رسید که این مبادلات به ثبت ارزش معاملاتی برابر با ۴۸۴,۷۸۰.۸۸۳ میلیارد ریال (B) و حجم معاملاتی به میزان ۷۶.۱۸۴ میلیارد برگه سهم (B) انجامید و کلیت بازار بورس در موقعیتی نزولی بسته شد.