پلمب ۱۶ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، امراله مردانی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: واحدهای متخلف شناسایی شده در این عملیات شامل تالار پذیرایی، شرکت پخش مواد غذایی، نانوایی، کافه رستوران، سوپرمارکت و آرایشگاه زنانه است که به دلیل بی‌توجهی مکرر به دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم رعایت موازین فردی و محیطی، بی‌توجهی به اخطارهای قبلی بازرسان و ایجاد شرایط تهدیدکننده علیه سلامت عمومی، پس از طی مراحل قانونی و با همکاری مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

وی تاکید کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان وظیفه اصلی ماست و بازرسان بهداشت محیط با نظارت دقیق و مداوم، با هر واحد صنفی که نکات بهداشتی را رعایت نکند و سلامت مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یا اماکن عمومی، مراتب را در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.