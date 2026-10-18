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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

پلمب ۱۶ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

پلمب ۱۶ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

اهواز ـ رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از پلمب ۱۶ واحد صنفی متخلف در راستای صیانت از سلامت شهروندان، ارتقای امنیت غذایی و بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امراله مردانی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: واحدهای متخلف شناسایی شده در این عملیات شامل تالار پذیرایی، شرکت پخش مواد غذایی، نانوایی، کافه رستوران، سوپرمارکت و آرایشگاه زنانه است که به دلیل بی‌توجهی مکرر به دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم رعایت موازین فردی و محیطی، بی‌توجهی به اخطارهای قبلی بازرسان و ایجاد شرایط تهدیدکننده علیه سلامت عمومی، پس از طی مراحل قانونی و با همکاری مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

وی تاکید کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان وظیفه اصلی ماست و بازرسان بهداشت محیط با نظارت دقیق و مداوم، با هر واحد صنفی که نکات بهداشتی را رعایت نکند و سلامت مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یا اماکن عمومی، مراتب را در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6981604

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