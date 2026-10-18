صادق: پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن نباید به تأخیر بیفتد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تجربه بانک مسکن در تأمین مالی تسهیلات اسکان خانوارهای جنگ‌زده و پرداخت این تسهیلات طی تنها ۳ روز، اظهار کرد: تجربه به‌دست‌آمده در جریان جنگ نشان داد که می‌توان بسیاری از فرایندها را کوتاه‌تر کرد. بنابراین، نباید با این استدلال که بانک‌ها امکان انجام کار را ندارند، روند پرداخت تسهیلات را طولانی کنیم، بلکه باید راهکارهای تأمین منابع و تسهیل فرایندها را مجدداً بررسی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت زمان پرداخت تسهیلات برای متقاضیان افزود: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی اگر امروز به دست متقاضی برسد، اثرگذاری بیشتری نسبت به زمانی دارد که پرداخت آن به روزها یا ماه‌های آینده موکول شود. از این رو، بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی باید با همکاری یکدیگر، روند شناسایی و بررسی متقاضیان را تسریع کنند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی بیان کرد: استان‌ها باید درباره شیوه‌های شناسایی و احراز شرایط متقاضیان تصمیم‌گیری کنند و در صورت نیاز، از روش‌هایی مانند ارسال پیامک یا مراجعه حضوری استفاده شود تا فرایندها به‌گونه‌ای پیش برود که از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود.

صادق با اشاره به ضرورت اطمینان از تعلق تسهیلات به متقاضیان واقعی تصریح کرد: بررسی هویت و شرایط متقاضیان باید در مراحل مختلف، از ثبت‌نام تا زمان تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات، مورد توجه قرار گیرد تا منابع به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در شرایط ضمانت و بازپرداخت تسهیلات، گفت: باید بررسی شود که در مراحل ابتدایی پرداخت تسهیلات، چه الزامات و ضمانت‌هایی واقعاً ضروری است تا از تحمیل فرایندهای غیرضروری به متقاضیان جلوگیری شود.

ضوابط واگذاری زمین در شهرهای کوچک و متوسط ابلاغ شد

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به برنامه واگذاری زمین آماده‌سازی‌شده در شهرهای کوچک و متوسط اظهار کرد: ضوابط و مقررات مربوط به این واگذاری‌ها ابلاغ شده است و استان‌ها باید گزارش روشنی از نحوه اجرای آن ارائه دهند.

وی یادآور شد: در شهرهای کوچک و متوسط، بخش مهمی از اقدامات فنی و مراحل تصویب می‌تواند در خود استان‌ها انجام شود؛ از این رو، مدیران کل راه و شهرسازی باید میزان واگذاری زمین، روند آماده‌سازی و موانع موجود را به تفکیک گزارش کنند.

صادق با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای آماده‌سازی زمین‌ها بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد تا منابع لازم برای آماده‌سازی اراضی تأمین شود و روند واگذاری زمین متناسب با تقاضای واقعی در شهرهای کوچک و متوسط افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت وجود مشکلات در مسیر اجرای این برنامه، باید موانع به‌صورت دسته‌بندی‌شده و دقیق اعلام شود تا امکان پیگیری و رفع آن‌ها فراهم شود.

واحدهای مسکونی خانواده‌های دارای بیش از ۵ عضو معلول تحویل داده شود

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به موضوع تأمین مسکن خانواده‌های دارای چند عضو معلول اظهار کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها باید آمار و پراکندگی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌های دارای بیش از ۵ عضو معلول را به تفکیک استان مشخص و گزارش کنند.

وی گفت: لازم است اقدامات انجام‌شده در هر استان و تعداد خانواده‌های مشمول این طرح به‌صورت دقیق بررسی شود تا در صورت امکان، واحدهای مسکونی این خانواده‌ها طی یک ماه آینده و هم‌زمان با روز جهانی معلولان تحویل داده شود.

صادق با تأکید بر اینکه برنامه تأمین مسکن نباید صرفاً به مسکن حمایتی و واگذاری زمین محدود شود، گفت: بخش مهمی از سیاست‌های مسکن کشور به ساخت‌وسازهای خودمالکی، گروه‌ساخت و نوسازی بافت‌های فرسوده مربوط است و باید برای تسهیل این بخش‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی افزود: بانک‌های استان‌ها باید همکاری بیشتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند و مدیران کل راه و شهرسازی نیز با پیگیری مستمر، موانع موجود در مسیر پرداخت منابع را برطرف کنند.

۳۰۰ هزار واحد مسکونی خودمالکی نیمه‌تمام در کشور در حال ساخت است

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در قالب خودمالکی توسط مردم در حال ساخت است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و باید برای تکمیل این واحدها از ظرفیت تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای حمایتی استفاده کرد.

وی ادامه داد: در کنار تلاش دولت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه‌های مرتبط برای تأمین منابع و تکمیل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی، لازم است سازندگان و مالکان واحدهای نیمه‌تمام نیز شناسایی شوند و مشکلات آن‌ها برای دریافت تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد.

صادق تصریح کرد: تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و بازگشت آن‌ها به چرخه بهره‌برداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن داشته باشد؛ از این رو، باید مشکلات این گروه از سازندگان نیز به‌صورت جدی پیگیری و به وزارت راه و شهرسازی منعکس شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای برنامه‌های مسکن خاطرنشان کرد: تأمین مسکن تنها به اجرای طرح‌های حمایتی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات شامل واگذاری زمین، مسکن استیجاری، حمایت از ساخت‌وسازهای خودمالکی و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.