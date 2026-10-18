شناسایی ۱۳۴۹ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز عبدی از شناسایی یک‌هزار و ۳۴۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های مدیریت امور اراضی استان است.

وی افزود: در این مدت، ۷۱۷ مورد تخلف در سطح یک‌هزار و ۸۶۹ هکتار، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعمال قانون شده است. همچنین ۱۵ مورد از آرای قطعی قلع‌وقمع به مساحت یک‌هزار و ۱۱۱ مترمربع اجرا شده است.

مدیر امور اراضی استان قزوین با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها بیان کرد: کمیته فنی با برگزاری ۱۰ جلسه، ۳۱۵ پرونده و کمیسیون تبصره یک ماده یک نیز با برگزاری چهار جلسه، ۱۰۸ پرونده را بررسی کرده‌اند.

عبدی ادامه داد: برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، در مجموع ۱۰۷ پرونده به مساحت ۸۷.۷۵ هکتار مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به فعالیت هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین گفت: این هیئت ۴۱ پرونده را بررسی کرده و یک مورد واگذاری به مساحت ۱۰ هکتار در قالب طرح طوبی انجام شده است.

مدیر امور اراضی استان قزوین افزود: شورای اصلاحات ارضی استان نیز در این مدت با برگزاری ۶ جلسه، ۲۰ پرونده را بررسی و ۱۰ رأی صادر کرده است.

عبدی در پایان بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی، از مأموریت‌های اصلی مدیریت امور اراضی استان به شمار می‌رود.