به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «مسلوب» به نویسندگی و کارگردانی امیر آقاباقری و تهیه‌کنندگی نورالدین حیدری ماهر و مبین زبرجدی از ۱۰ آبان تا ۱۳ آذر هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

پیش‌فروش بلیت‌های این اثر نمایش از ۲۹ مهر در سایت تیوال آغاز می‌شود.

«مسلوب» روایت شبِ سرنوشت‌ساز خانواده‌ای است که زیر نقاب آشتی، رازهایی ترسناک را پنهان کرده‌اند؛ جایی که یک خاموشیِ چندثانیه‌ای، قتلی در تاریکی و یک پرونده جنایی، نقاب از چهره واقعی آدم‌ها برمی‌دارد.

در توضیح این اثر آمده است: «آیا واقعاً زمین گرد است و هر کس تاوان کارهایش را پس می‌دهد، یا عدالت فقط واژه‌ای خیالی برای آرام کردن انسان‌های بی‌پناه است؟»

مهرداد ضیایی، ساغر خواجه‌امیری، شهاب عباسیان، بابک عبدی، لعیا فرهمند، عرفان دشتی، فرحان شجاعی، زهرا رادمهر، یونس جلیلی‌فر، مبینا کلاته و امیر آقاباقری بازیگران این نمایش هستند.

عوامل نمایش «مسلوب» عبارتند از مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، مدیر اجرایی: غزال فرخندی، منشی صحنه: دنیا زکوی، دستیار کارگردان: بهار منظورالاجداد، مدیر صحنه و گروه کارگردانی: پرهام صادقی، طراح گریم: افسانه قلیزاده، طراح صحنه و نور: حمیدرضا منجر، آهنگساز: علی بهادری، طراح لباس: یلدا هیروندی، طراح گرافیک، عکاس: محمدصادق زرجویان، تبلیغات: کت استودیو، ساخت تیزر و مستند: ارشیا ثقفی، موشن‌گرافی: امیرحسین ستوده‌نسب، مشاور رسانه‌ایک مریم قربانی‌نیا و روابط عمومی: ثمین واضحی و زهرا حسینی.