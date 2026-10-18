به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ناآرامی‌ها و تظاهرات گسترده فرانسه در اعتراض به وضعیت معیشتی، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال انگشت اتهام را به سوی مهاجران گرفت و مدعی شد: فرانسه در آتش می‌سوزد! ورود مهاجران از جهانی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت در دل دارند، این کشور را که زمانی بزرگ بود، درهم شکسته است. پیش از آنکه خیلی دیر شود، مرزهایتان را ببندید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید!

این اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ پس از آن مطرح شد که لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد در پی اعتراضات روز شنبه، هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و بیش از ۵۰۰ نیروی پلیس و آتش‌نشانی زخمی شده‌اند.

نونز گروه‌های چپ افراطی و افرادی را که در غارت فروشگاه‌ها مشارکت داشتند، مسئول خشونت‌ها دانست؛ با این حال، او در اظهارات خود ناآرامی‌ها را به مهاجرت مرتبط نکرد.