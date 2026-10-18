فرماندار دیر:زمین سایت مدیریت پسماند تا پایان آبان‌ تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر یکشنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان دیّر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل اولویت‌دار حوزه سلامت اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، فرایند واگذاری زمین سایت مدیریت پسماند شهرستان باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه نهایی شود تا زمینه ورود این طرح به مرحله اجرا فراهم شود.

فرماندار دیر همچنین با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات بهداشتی و زیست‌محیطی در مکان‌یابی شهرک دامپروری در حریم شهر دوراهک تأکید کرد: این موضوع باید با در نظر گرفتن ضوابط فنی و بهداشتی پیگیری شود تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی و پیامدهای احتمالی آن برای سلامت شهروندان پیشگیری شود.

افزایش واحدهای پخت نان با آرد کامل از یک به چهار واحد

فرماندار دیّر با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی تغذیه و ترویج مصرف نان سالم در جامعه تصریح کرد: تعداد نانوایی‌های پخت نان با آرد کامل در شهرستان از یک واحد به چهار واحد افزایش یافته است و لازم است با حمایت دستگاه‌های متولی و فرهنگ‌سازی مناسب، زمینه توسعه این واحدها و افزایش استقبال شهروندان از نان کامل فراهم شود.

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان در اجرای طرح «شهر و روستای بدون دخانیات» بر ضرورت استمرار نظارت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد اهداف این برنامه تأکید کرد.

ضرورت ساماندهی پسماند و رهگیری محصولات کشاورزی از مبدأ تولید

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مدیریت اصولی پسماند را از اولویت‌های مهم سلامت عمومی دانست و اظهار کرد: برای حل پایدار این مسئله، لازم است راهکارهای اجرایی مختلف، از جمله مشارکت بخش دولتی، واگذاری به بخش خصوصی یا تجمیع منطقه‌ای، بررسی و تصمیم‌گیری لازم برای اجرای راهکار مناسب انجام شود.

عیسی صفوی همچنین با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای بیان کرد: شناسنامه‌دار کردن و اجرای طرح رهگیری محصولات از مبدأ تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و نظارت بر سلامت محصولات دارد و باید با جدیت در شهرستان دنبال شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر نیز با اشاره به پیگیری مصوبات پیشین مجمع سلامت اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با مجمع خیرین سلامت، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات سونوگرافی با هزینه کمتر به مادران باردار واجد شرایط فراهم شده است.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه سلامت شهرستان، از جمله مدیریت پسماند، توسعه پخت نان با آرد کامل، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، ارائه خدمات سلامت به مادران باردار و اجرای برنامه‌های مرتبط با کنترل دخانیات بررسی شد.

