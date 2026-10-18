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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

آزادسازی اراضی زیرحریم برق در آستارا با اجرای پروژه ۱۶ میلیاردی

آزادسازی اراضی زیرحریم برق در آستارا با اجرای پروژه ۱۶ میلیاردی

آستارا- نماینده مردم آستارا در مجلس از اجرای طرح جمع‌آوری خطوط انتقال ۶۳ کیلوولت در محدوده شهری این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ۱۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر یکشنبه در بازدید میدانی از روند اجرای طرح پروژه جمع‌آوری خط انتقال ۶۳ کیلوولت در محدوده شهری آستارا ، اظهار کرد: سال‌ها است که خط انتقال ۶۳ کیلوولت از حوالی پلیس‌راه تا بخش‌هایی از داخل شهر عبور می‌کرد و بخش قابل توجهی از اراضی مسکونی و تجاری مردم را در حریم خود قرار داده بود؛ موضوعی که موجب ایجاد مناقشه‌های متعدد و محرومیت مالکان از بهره‌برداری مناسب از زمین‌هایشان شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و براساس مطالبه مردم، موفق شدیم با همکاری شرکت توزیع برق گیلان، برق منطقه‌ای استان و مجموعه توانیر، بودجه‌ای بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان برای جمع‌آوری این خطوط دریافت کنیم. کارهای فنی پیچیده‌ای توسط متخصصان انجام شده و امروز شاهد پیشرفت جدی پروژه هستیم.

آزادسازی اراضی زیرحریم برق در آستارا با اجرای پروژه ۱۶ میلیاردی

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه این اقدام به‌طور مستقیم به نفع مردم است، گفت: این خطوط علاوه بر ایجاد محدودیت کاربری اراضی، مضرات جسمانی و زیستی نیز برای ساکنان داشت و جمع‌آوری آن‌ها یک ضرورت بود.

وی با اشاره به روند عملیات آزادسازی اراضی توضیح داد: پروژه فعلی شامل آزادسازی زمین‌های محدوده پست شهید نبی‌نیا تا استیل است. این خطوط در گذشته برای برق‌رسانی به پست زمینی سلمان‌نژاد استفاده می‌شد اما پس از آب‌گرفتگی و خروج پست از مدار، خط ۶۳ کیلوولت همچنان باقی مانده بود و به‌عنوان فیدر ۲۰ کیلوولت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

داداشی ادامه داد: در مجموع ۲۳ برج ۶۳ کیلوولت باید برچیده شود که اکنون حدود ۱۲ تا ۱۳ برج در مرحله اجرا است و کارهای زیربنایی انجام شده است. بخش‌های باقی‌مانده نیز طبق برنامه در حال تکمیل است.

وی با قدردانی از مجموعه توانیر، شرکت توزیع برق گیلان، برق منطقه‌ای استان و عوامل اجرایی شهرستان، تأکید کرد: این پروژه با قاطعیت به نفع مردم است و امیدواریم پس از آزادسازی کامل، اراضی مردم به کاربری مناسب برسد و امکان بهره‌برداری اقتصادی و مسکونی فراهم شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس از مردم خواست با صبر و شکیبایی همراهی کنند و افزود: ممکن است در روند اجرا تأخیرهای جزئی وجود داشته باشد اما پروژه طبق زمان‌بندی تعیین‌شده در حال پیشرفت است و ان‌شاءالله به‌زودی به نتیجه نهایی خواهد رسید.

کد مطلب 6982020

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