به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به حمایت این اداره‌کل از استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در پرونده‌های واجد شرایط اظهار کرد: احکام سبز می‌توانند زمینه اصلاح رفتار متخلفان و مشارکت مستقیم آنان در حفاظت از محیط‌زیست را فراهم کنند.

وی افزود: در این شیوه، برخی متخلفان فاقد سابقه کیفری، با تشخیص مراجع قضایی و متناسب با شرایط پرونده، به‌جای تحمل حبس به انجام اقداماتی نظیر کاشت نهال، ساخت آبشخور برای حیات‌وحش، پاکسازی مناطق طبیعی و همکاری با محیط‌بانان ملزم می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با تشریح عملکرد واحد حقوقی این اداره‌کل در نیمه نخست سال جاری، از پیگیری پرونده‌های متعدد در حوزه تخلفات محیط‌زیستی خبر داد و گفت: در این مدت، ۴۵ پرونده مربوط به شکار و صید، ۴۲ پرونده تخریب و ۹ پرونده تعلیف غیرمجاز تشکیل یا در دستور کار قرار گرفته است.

زندی ادامه داد: همچنین ۹ پرونده مرتبط با قطع درختان و هفت پرونده مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیستی در این بازه زمانی ثبت شده است.

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در شناسایی تخلفات افزود: با رصد و پایش فعالیت‌های منتشرشده در فضای مجازی، هفت پرونده مرتبط با تخلفات محیط‌زیستی شناسایی و پیگیری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۱ اخطاریه قانونی صادر شده و قضات نیز ۱۶ حکم سبز در پرونده‌های محیط‌زیستی صادر کرده‌اند.

زندی با تأکید بر اهمیت رویکردهای جبرانی در برخورد با تخلفات محیط‌زیستی عنوان کرد: اجرای احکام سبز در پرونده‌های واجد شرایط، علاوه بر پیگیری قانونی تخلفات، می‌تواند به ترمیم آسیب‌های واردشده به طبیعت و افزایش مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش کمک کند.