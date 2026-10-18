دستگیری اراذل و اوباش شمشیر به دست در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا صالحی، سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن، از دستگیری دو نفر در ارتباط با یک پرونده درگیری و حمله با سلاح سرد در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اتهام این افراد در زمینه شرارت و حمله به یکی از شهروندان، اعلام کرد که متهمان در پی این حادثه بازداشت شده‌اند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این پرونده با موضوع استفاده از سلاح سرد و قطع عضو یکی از شهروندان مطرح شده است.

جزئیات بیشتر درباره انگیزه متهمان، چگونگی وقوع درگیری و روند رسیدگی قضایی به پرونده، در اطلاعات اولیه منتشرشده مشخص نشده است.