هفتمین جشنواره انار تفت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره انار شهرستان تفت با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان شامگاه یکشنبه فعالیت خود را آغاز کرد و تا اول آبان‌ماه ادامه دارد.

این جشنواره در دانشگاه پیام نور تفت برگزار می‌شود و در طول برگزاری آن، غرفه‌های متعددی برای عرضه انار، محصولات جانبی و فرآورده‌های این محصول در نظر گرفته شده است.

همچنین محصولات صنایع دستی، آثار مرتبط با میراث فرهنگی و تولیدات سایر استان‌ها در بخش‌های مختلف نمایشگاه عرضه می‌شود.

ساعت بازدید از جشنواره در روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ است و در روزهای ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۲ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

مراسم اصلی جشنواره و برنامه اختتامیه روز پنجشنبه برگزار می‌شود و فعالیت غرفه‌ها روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

این رویداد با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است و بخشی از غرفه‌ها نیز برای عرضه مستقیم محصولات در اختیار باغداران قرار می‌گیرد تا زمینه معرفی و فروش تولیدات آنان فراهم شود.