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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

هفتمین جشنواره انار تفت آغاز به کار کرد

هفتمین جشنواره انار تفت آغاز به کار کرد

یزد - هفتمین جشنواره انار تفت از ۲۶ مهر ماه تا ابتدای آبان ماه در دانشگاه پیام نور تفت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره انار شهرستان تفت با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان شامگاه یکشنبه فعالیت خود را آغاز کرد و تا اول آبان‌ماه ادامه دارد.

این جشنواره در دانشگاه پیام نور تفت برگزار می‌شود و در طول برگزاری آن، غرفه‌های متعددی برای عرضه انار، محصولات جانبی و فرآورده‌های این محصول در نظر گرفته شده است.

همچنین محصولات صنایع دستی، آثار مرتبط با میراث فرهنگی و تولیدات سایر استان‌ها در بخش‌های مختلف نمایشگاه عرضه می‌شود.

ساعت بازدید از جشنواره در روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ است و در روزهای ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۲ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

مراسم اصلی جشنواره و برنامه اختتامیه روز پنجشنبه برگزار می‌شود و فعالیت غرفه‌ها روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

این رویداد با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است و بخشی از غرفه‌ها نیز برای عرضه مستقیم محصولات در اختیار باغداران قرار می‌گیرد تا زمینه معرفی و فروش تولیدات آنان فراهم شود.

کد مطلب 6982101

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