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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای در یزد

تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای در یزد

یزد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار گلخانه در استان خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در یزد تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست بازنگری دستورالعمل صدور پروانه واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی کشور، توسعه کشت گلخانه‌ای را راهبردی مهم برای افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید در شرایط اقلیمی خشک استان دانست.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی یزد اظهار کرد: حرکت از کشت در فضای باز به سمت توسعه گلخانه‌ها، ضمن افزایش بهره‌وری منابع تولید، به بهبود عملکرد محصولات و تقویت پایداری اقتصادی کشاورزان کمک می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، اصلاح سازوکارهای اجرایی و تأمین مالی را از الزامات توسعه این بخش برشمرد و افزود: استفاده از تسهیلات بانکی و ابزارهای نوین مالی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر، رفع موانع اجرایی و توسعه واحدهای گلخانه‌ای را فراهم کند.

حاجی‌حسینی تأکید کرد: توسعه اصولی گلخانه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای درآمد بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی مؤثر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار گلخانه در استان خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در یزد تولید می‌شود.

کد مطلب 6983908

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