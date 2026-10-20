به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست بازنگری دستورالعمل صدور پروانه واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی کشور، توسعه کشت گلخانه‌ای را راهبردی مهم برای افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید در شرایط اقلیمی خشک استان دانست.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی یزد اظهار کرد: حرکت از کشت در فضای باز به سمت توسعه گلخانه‌ها، ضمن افزایش بهره‌وری منابع تولید، به بهبود عملکرد محصولات و تقویت پایداری اقتصادی کشاورزان کمک می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، اصلاح سازوکارهای اجرایی و تأمین مالی را از الزامات توسعه این بخش برشمرد و افزود: استفاده از تسهیلات بانکی و ابزارهای نوین مالی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر، رفع موانع اجرایی و توسعه واحدهای گلخانه‌ای را فراهم کند.

حاجی‌حسینی تأکید کرد: توسعه اصولی گلخانه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای درآمد بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی مؤثر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار گلخانه در استان خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در یزد تولید می‌شود.